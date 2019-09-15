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Espreso.tvМирВ Нью-Джерси на побережье океана обрушился дом, есть десятки пострадавших

В Нью-Джерси на побережье океана обрушился дом, есть десятки пострадавших

Вечером в субботу, 14 сентября, в Вайлдвуд (штат Нью-Джерси, США) частично обрушился трехэтажный жилой дом, расположенный у побережья Атлантического океана

В результате обрушения дома пострадали не менее 22 человек, в том числе дети, передает Еспресо.TV со ссылкой на CNN .

Одну из пострадавших эвакуировали на вертолете, остальные были доставлены в местную больницу.

11 человек, получивших легкие травмы, после оказания необходимой медицинской помощи были выписаны из больницы.

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