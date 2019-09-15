В Нью-Джерси на побережье океана обрушился дом, есть десятки пострадавших

15 сентября, 2019, 10:36

Вечером в субботу, 14 сентября, в Вайлдвуд (штат Нью-Джерси, США) частично обрушился трехэтажный жилой дом, расположенный у побережья Атлантического океана

В результате обрушения дома пострадали не менее 22 человек, в том числе дети, передает Еспресо.TV со ссылкой на CNN .

Одну из пострадавших эвакуировали на вертолете, остальные были доставлены в местную больницу.

11 человек, получивших легкие травмы, после оказания необходимой медицинской помощи были выписаны из больницы.