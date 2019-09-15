В Нью-Джерси на побережье океана обрушился дом, есть десятки пострадавших
15 сентября, 2019, 10:36
Вечером в субботу, 14 сентября, в Вайлдвуд (штат Нью-Джерси, США) частично обрушился трехэтажный жилой дом, расположенный у побережья Атлантического океана
В результате обрушения дома пострадали не менее 22 человек, в том числе дети, передает Еспресо.TV со ссылкой на CNN .
Одну из пострадавших эвакуировали на вертолете, остальные были доставлены в местную больницу.
11 человек, получивших легкие травмы, после оказания необходимой медицинской помощи были выписаны из больницы.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-