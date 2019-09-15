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Espreso.tvМирВ Лиссабоне открылся первый в Португалии памятник Тарасу Шевченко

В Лиссабоне открылся первый в Португалии памятник Тарасу Шевченко


фото: facebook
В столице Португалии открылся первый в стране памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко

Об этом сообщил председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха в facebook.

"Лучшим проявлением того, что украинцы за рубежом обретают свое достоинство, показывают его, является открытие бюста Шевченко, который отныне будет местом, где будет собираться не только украинская громада в Лиссабоне, но и все украинцы, которые будут посещать Португалию", - написал Садоха.

Отмечается, что это первый памятник Кобзарю в Португалии.

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