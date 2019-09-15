В Лиссабоне открылся первый в Португалии памятник Тарасу Шевченко

15 сентября, 2019, 21:06

В столице Португалии открылся первый в стране памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко

Об этом сообщил председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха в facebook.

"Лучшим проявлением того, что украинцы за рубежом обретают свое достоинство, показывают его, является открытие бюста Шевченко, который отныне будет местом, где будет собираться не только украинская громада в Лиссабоне, но и все украинцы, которые будут посещать Португалию", - написал Садоха.

Отмечается, что это первый памятник Кобзарю в Португалии.