В Лиссабоне открылся первый в Португалии памятник Тарасу Шевченко
15 сентября, 2019, 21:06
В столице Португалии открылся первый в стране памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко
Об этом сообщил председатель Союза украинцев Португалии Павел Садоха в facebook.
"Лучшим проявлением того, что украинцы за рубежом обретают свое достоинство, показывают его, является открытие бюста Шевченко, который отныне будет местом, где будет собираться не только украинская громада в Лиссабоне, но и все украинцы, которые будут посещать Португалию", - написал Садоха.
Отмечается, что это первый памятник Кобзарю в Португалии.
- 1 июня стало известно, что в центре итальянского города Флоренция откроют памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.
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