В киевском парке "Победа" отмечают Праздник отца
15 сентября, 2019, 13:19
В воскресенье, 15 сентября 2019 года, в парке "Победа", что в Днепровском районе города Киева, проводится праздник ответственного отцовства
Цель праздника - пропаганда ответственного отцовства, роли отца в семье и обществе, передает Еспресо.TV.
Во время торжеств наградят 11 пап, которые активно участвуют в общественной жизни, а также сумели в сложной экономической ситуации обеспечить жизнь семьи и достичь успехов в воспитании детей.
На празднике работают учебно-развлекательные мастер-классы от "Дома роботов", кафе "Тет-а-тет с папой" (территория общения родителей и детей), веревочный парк, игровые и образовательные площадки. Проводятся интерактивные развлечения, конкурсы "Суперпапа", "Папина мастерская".
- Напомним, Сегодня в Харькове запланирован первый ЛГБТ-прайд. Одновременно правые будут проводить "Шествие за семейные ценности".
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