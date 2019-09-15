В киевском парке "Победа" отмечают Праздник отца

15 сентября, 2019, 13:19

В воскресенье, 15 сентября 2019 года, в парке "Победа", что в Днепровском районе города Киева, проводится праздник ответственного отцовства

Цель праздника - пропаганда ответственного отцовства, роли отца в семье и обществе, передает Еспресо.TV.

Во время торжеств наградят 11 пап, которые активно участвуют в общественной жизни, а также сумели в сложной экономической ситуации обеспечить жизнь семьи и достичь успехов в воспитании детей.

На празднике работают учебно-развлекательные мастер-классы от "Дома роботов", кафе "Тет-а-тет с папой" (территория общения родителей и детей), веревочный парк, игровые и образовательные площадки. Проводятся интерактивные развлечения, конкурсы "Суперпапа", "Папина мастерская".