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Espreso.tvОбществоВ киевском парке "Победа" отмечают Праздник отца

В киевском парке "Победа" отмечают Праздник отца

иллюстративное
В воскресенье, 15 сентября 2019 года, в парке "Победа", что в Днепровском районе города Киева, проводится праздник ответственного отцовства

Цель праздника - пропаганда ответственного отцовства, роли отца в семье и обществе, передает Еспресо.TV.

Во время торжеств наградят 11 пап, которые активно участвуют в общественной жизни, а также сумели в сложной экономической ситуации обеспечить жизнь семьи и достичь успехов в воспитании детей.

На празднике работают учебно-развлекательные мастер-классы от "Дома роботов", кафе "Тет-а-тет с папой" (территория общения родителей и детей), веревочный парк, игровые и образовательные площадки. Проводятся интерактивные развлечения, конкурсы "Суперпапа", "Папина мастерская".

  • Напомним, Сегодня в Харькове запланирован первый ЛГБТ-прайд. Одновременно правые будут проводить "Шествие за семейные ценности".
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