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Espreso.tvОбществоВ Киеве тысячи людей пришли на Марш защиты животных. Одно из требований - создание зоополиции

В Киеве тысячи людей пришли на Марш защиты животных. Одно из требований - создание зоополиции

В воскресенье, 15 сентября 2019 года, в 24 городах Украины проходят марши в защиту животных. В центре Киева, в парке Тараса Шевченко, вблизи станции метро "Университет", собрались тысячи зоозащитников и просто неравнодушных

Люди выступают за гуманное отношение и помощь животным-бездомным, а также за запрет на эксплуатацию живых существ в цирках и для фото, передает Еспресо.TV.

Главный лозунг акции: "Защита слабых - дело сильных".

Шествие начнется в 13:00.

На месте также осуществляется сбор подписей, участники выдвигают целый ряд требований, среди которых:

  • запрет использования животных в цирках и дельфинариях;
  • запрещение эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;
  • отказ от использования живых животных для тестирования косметики;
  • развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;
  • запрет пушных ферм;
  • содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров;
  • прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины;
  • четкое определения права собственности на животное и лишение такого права в результате жестокого обращения;
  • содействие созданию зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.

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