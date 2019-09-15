В Киеве тысячи людей пришли на Марш защиты животных. Одно из требований - создание зоополиции
15 сентября, 2019, 12:31
В воскресенье, 15 сентября 2019 года, в 24 городах Украины проходят марши в защиту животных. В центре Киева, в парке Тараса Шевченко, вблизи станции метро "Университет", собрались тысячи зоозащитников и просто неравнодушных
Люди выступают за гуманное отношение и помощь животным-бездомным, а также за запрет на эксплуатацию живых существ в цирках и для фото, передает Еспресо.TV.
Главный лозунг акции: "Защита слабых - дело сильных".
Шествие начнется в 13:00.
На месте также осуществляется сбор подписей, участники выдвигают целый ряд требований, среди которых:
- запрет использования животных в цирках и дельфинариях;
- запрещение эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;
- отказ от использования живых животных для тестирования косметики;
- развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;
- запрет пушных ферм;
- содействие прекращению деятельности живодеров-догхантеров;
- прекращение программ массового убийства бездомных животных в городах Украины;
- четкое определения права собственности на животное и лишение такого права в результате жестокого обращения;
- содействие созданию зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными.
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