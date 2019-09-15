В Киеве тысячи людей пришли на Марш защиты животных. Одно из требований - создание зоополиции

15 сентября, 2019, 12:31

В воскресенье, 15 сентября 2019 года, в 24 городах Украины проходят марши в защиту животных. В центре Киева, в парке Тараса Шевченко, вблизи станции метро "Университет", собрались тысячи зоозащитников и просто неравнодушных

Люди выступают за гуманное отношение и помощь животным-бездомным, а также за запрет на эксплуатацию живых существ в цирках и для фото, передает Еспресо.TV.

Главный лозунг акции: "Защита слабых - дело сильных".

Шествие начнется в 13:00.

На месте также осуществляется сбор подписей, участники выдвигают целый ряд требований, среди которых: