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Espreso.tvКриминалВ Киеве микроавтобус въехал во внедорожник на светофоре

В Киеве микроавтобус въехал во внедорожник на светофоре

В Дарницком районе столицы произошло ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Дарницком районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, по словам свидетелей водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado остановился на светофоре и ждал разрешающего сигнала, как вдруг почувствовал удар сзади.

От мощного удара японский внедорожник отбросило вперед на несколько метров. Это ему в зад врезался микроавтобус Volkswagen Transporter. По вызову прибыли медики скорой, однако участники аварии отказались от госпитализации. На месте работают патрульные полицейские. Осложнений в движении нет.

 

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