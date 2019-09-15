В Киеве микроавтобус въехал во внедорожник на светофоре
15 сентября, 2019, 15:57
В Дарницком районе столицы произошло ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве, в Дарницком районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, по словам свидетелей водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado остановился на светофоре и ждал разрешающего сигнала, как вдруг почувствовал удар сзади.
От мощного удара японский внедорожник отбросило вперед на несколько метров. Это ему в зад врезался микроавтобус Volkswagen Transporter. По вызову прибыли медики скорой, однако участники аварии отказались от госпитализации. На месте работают патрульные полицейские. Осложнений в движении нет.
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