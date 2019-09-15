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Espreso.tvОбществоВ Черкассах во время празднования Дня города загорелась трава на Холме славы

В Черкассах во время празднования Дня города загорелась трава на Холме славы

В Черкассах в День города, 14 сентября 2019 года, на склонах Холма славы загорелась трава

Спасатели оперативно потушили пожар, передает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание ПРОЧЕРК.info .

"День города! Долина роз! Всегда на страже, даже в праздники!", - прокоментувлаы ситуацию в ГСЧС.

  • Напомним, 14 сентября день города также отмечался в Днепре, Житомире и Коростене. При этом коростенцы провели еще и традиционный ежегодный фестиваль дерунов.
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