В Черкассах во время празднования Дня города загорелась трава на Холме славы
15 сентября, 2019, 09:30
В Черкассах в День города, 14 сентября 2019 года, на склонах Холма славы загорелась трава
Спасатели оперативно потушили пожар, передает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание ПРОЧЕРК.info .
"День города! Долина роз! Всегда на страже, даже в праздники!", - прокоментувлаы ситуацию в ГСЧС.
- Напомним, 14 сентября день города также отмечался в Днепре, Житомире и Коростене. При этом коростенцы провели еще и традиционный ежегодный фестиваль дерунов.
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