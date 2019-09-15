Тягнибок призвал отменить формулу Штайнмайера и отказаться от Минских соглашений
Об этом руководитель партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил поздно вечером в субботу, 14 сентября 2019 года, на своем Telegram-канале , сообщает Еспресо.TV.
Политик обратил внимание на то, что власть Зеленского ( "то ли растеряна, то ли слишком высокомерная") заявляет, что Украина "вынуждена" принять условия Путина относительно дальнейшей судьбы отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, так как такие "обязательства" взяли на себя предшественники.
"Так отмените эти обязательства, как вы с легкостью делаете это во внутренней политике Украины! Тем более, что "план Штайнмайера" не утвержден Верховной Радой, а Минские соглашение - не международно-правовой договор, а всего лишь политические договоренности, выполнение которых зависит от доброй воли государств (Московия нарушает их с первого дня, а Украина - постоянно выполняет, жертвуя жизнями своих защитников) ", - обратился Тягнибок к Зеленскому и его окружению.
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Именно поэтому, подчеркивает лидер "Свободы", выборы на временно оккупированных территориях возможны только "после полной деоккупации, десепаратизации и перепаспортизации населения".
"После проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, сотрудничество с оккупационным режимом и после доведения лояльности к Украине. В противном случае под украинскую государственность будет заложена бомба", - подытожил Тягнибок.
- Напомним, главным "камнем преткновения" новых договоренностей в нормандской формате является вопрос последовательности местных выборов в ОРДЛО и передачи государственной границы с Россией под контроль Украины. По мнению политолога Владимира Цыбулько, самая опасная ситуация возникнет, если во время переговоров с Россией при участии Франции и Германии Путин нажмет на Зеленского и тот согласится на выборы в оккупированном Донецке и Луганске, но перед этим не закроет границу .
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