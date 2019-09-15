Тони Блэр о шантаже Украины со стороны России: "Если кто-то залезет к вам в дом, свяжет и предложит отпустить в обмен на ограбление, соглашаться - плохой вариант"

15 сентября, 2019, 11:30

Российская Федерация должна быть готова пойти навстречу Украине и прекратить конфликт на Донбассе

Такое мнение бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выразил в субботу, 14 сентября 2019 года, во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Цензор.НЕТ.

По его словам, есть два вида конфликтов, которые требуют мирного решения, но по-разному.

"Первая ситуация, когда есть конфликт, где обе стороны чувствуют себя правыми. И этот конфликт уже достаточно долго продолжается. И здесь вопрос, можно ли каким-то образом объединить все стороны", - отметил Блэр.

Он привел примеры Палестины и Израиля, а также Ирландии. Однако, как отметил экс-премьер Великобритании, в Украине ситуация другая.

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"Другой мирный процесс - когда страна, например, стала жертвой неспровоцированной агрессии. То есть, например, я залезу к вам в дом, свяжу вас и скажу: "Слушайте, я вас отпущу, но возьму телевизор и мебель". Если кто-то скажет , что это хороший компромисс, то если вы сейчас развязаны и можете нормально передвигаться, то это плохое решение", - пояснил Блэр.

По его убеждению, необходимо выяснить у сторон, есть ли вариант, при котором однозначно сохраняется территориальная целостность Украины, однако важно, чтобы "другая сторона" была готова пойти на это.

"Это разные процессы, но я чувствую, что здесь действительно зависит от того, есть ли желание с другой стороны", - подытожил политик.