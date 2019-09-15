Столкновения после ЛГБТ-прайда в Харькове: пострадали двое полицейских, задержаны 17 человек

15 сентября, 2019, 21:49

В результате столкновений после ЛГБТ-прайда в Харькове пострадали двое полицейских, 17 человек задержаны

Об этом сообщает Главное управление нацполиции в Харьковской области.

В полиции сообщили, что группа граждан, среди которых представители националистической общественной организации "Фрайкор", после участия в акции "за семейные ценности" сопротивлялись полиции и распылили в сторону правоохранителей слезоточивый газ. Столкновение произошло на улице Рымарской, примерно в километре от пл. Свободы.

17 человек были доставлены в Шевченковский отдел полиции. Пострадали двое полицейских. Один из них с ожогами глаз доставили в больницу. По факту событий следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Еще два конфликта произошли на улице Сумской и в саду Шевченко.

На 17-летнего харьковчанина, который, по данным полиции, бросал камни в людей на улице Сумской после марша равенства "Харьков-Прайд", составили протокол об административном нарушении за ч.173 (мелкое хулиганство).

По факту избиения молодого человека в Саду Шевченко полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство).