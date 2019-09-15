Столкновения после ЛГБТ-прайда в Харькове: пострадали двое полицейских, задержаны 17 человек
Об этом сообщает Главное управление нацполиции в Харьковской области.
В полиции сообщили, что группа граждан, среди которых представители националистической общественной организации "Фрайкор", после участия в акции "за семейные ценности" сопротивлялись полиции и распылили в сторону правоохранителей слезоточивый газ. Столкновение произошло на улице Рымарской, примерно в километре от пл. Свободы.
17 человек были доставлены в Шевченковский отдел полиции. Пострадали двое полицейских. Один из них с ожогами глаз доставили в больницу. По факту событий следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Еще два конфликта произошли на улице Сумской и в саду Шевченко.
На 17-летнего харьковчанина, который, по данным полиции, бросал камни в людей на улице Сумской после марша равенства "Харьков-Прайд", составили протокол об административном нарушении за ч.173 (мелкое хулиганство).
По факту избиения молодого человека в Саду Шевченко полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство).
- Напомним, 15 сентября после ЛГБТ-прайда в Харькове противники марша избили участников и устроили столкновения с полицией.
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