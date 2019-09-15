Сноуден хочет бежать из РФ, просится во Францию
15 сентября, 2019, 13:44
Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Сноуден, который выдал журналистам секретные документы и которого США обвинили в шпионаже, больше не хочет жить в России
Об этом он рассказал в интервью французской радиостанции France Inter, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .
Сноуден отметил, что попросил убежища еще в 2013 году.
"Конечно, я очень хотел бы, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", - заявил Сноуден.
Справка
Из-за действий Сноудена по всему миру было раскрыто целый ряд тайных агентов американского правительства. Некоторые из них поплатились за это жизнью.
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