Сноуден хочет бежать из РФ, просится во Францию

15 сентября, 2019, 13:44

Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Сноуден, который выдал журналистам секретные документы и которого США обвинили в шпионаже, больше не хочет жить в России

Об этом он рассказал в интервью французской радиостанции France Inter, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

Сноуден отметил, что попросил убежища еще в 2013 году.

"Конечно, я очень хотел бы, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", - заявил Сноуден.

Справка

Из-за действий Сноудена по всему миру было раскрыто целый ряд тайных агентов американского правительства. Некоторые из них поплатились за это жизнью.