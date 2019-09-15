 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСноуден хочет бежать из РФ, просится во Францию

Сноуден хочет бежать из РФ, просится во Францию


фото: thepoliticalinsider.com
Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Сноуден, который выдал журналистам секретные документы и которого США обвинили в шпионаже, больше не хочет жить в России

Об этом он рассказал в интервью французской радиостанции France Inter, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

Сноуден отметил, что попросил убежища еще в 2013 году.

"Конечно, я очень хотел бы, чтобы господин Макрон предоставил мне право на убежище", - заявил Сноуден.

Справка

Из-за действий Сноудена по всему миру было раскрыто целый ряд тайных агентов американского правительства. Некоторые из них поплатились за это жизнью.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 сентября, 2019 воскресенье

14 сентября, 2019 суббота

больше новостей

15 сентября, 2019 воскресенье

14 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать