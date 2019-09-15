Россия закрыла пропускные пункты на линии оккупации Цхинвальского региона Грузии

15 сентября, 2019, 14:37

Закрытие т.н. пропускных пунктов на линии оккупации Цхинвальского региона полностью изолирует население оккупированной территории

Об этом в воскресенье, 15 сентября 2019 года, заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди в связи с закрытием т.н. пропускных пунктов на линии оккупации, передает Еспресо.TV со ссылкой на Первый канал грузинского государственного ТВ.

По его оценке, это незаконное решение оккупационного режима грубо ограничивает фундаментальные права человека, ограничивает свободное передвижение людей, пострадавших от конфликта, и их доступ к собственным угодьям.

"Закрытие линии оккупации на неопределенный срок создает критические гуманитарные условия для населения Цхинвальского региона и усложняет усилия Грузии и международного сообщества, направленные на мирное урегулирование конфликта и деэскалацию ситуации.

Это является частью целенаправленной политики оккупации по дестабилизации ситуации на месте путем различных агрессивных действий и провокаций ", - заявил Константиниди.

По его словам, МИД призывает Российскую Федерацию и ее оккупационный режим в Цхинвали немедленно прекратить провокационные действия и обеспечить свободное передвижение местного населения на линии оккупации.

"Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию выполнять свои международные обязательства и конструктивно включиться в Женевские международные переговоры для решения проблем безопасности и гуманитарных проблем пострадавшего в результате конфликта населения", - заявил Константиниди.

По его словам, МИД немедленно связался с сопредседателями Женевских переговоров, Миссией наблюдателей Евросоюза и международными партнерами. Грузинская сторона также поставила вопрос на встрече с действующим председателем ОБСЕ, на Постоянном совете ОБСЕ и в других международных форматах и обратилась к международному сообществу с просьбой о действенном участии.