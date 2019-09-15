Победы недели на Донбассе: ликвидирован командир боевиков Троцай и уничтожено опорных пункта россиян вблизи Горловки и на Светлодарской дуге
Подробности со ссылкой на Depo.ua рассказывает Еспресо.TV.
В частности, на Донбассе ликвидировали командира роты разведки 11-й отдельной мотострелковой бригады незаконного вооруженного формирования "Восток" Алексея Троцая по прозвищу "Лев".
По данным с сайта Миротворец, Троцай Алексей Сергеевич "Лев" родился в Ясиноватском р-не, в 1976 году.
Был ранен украинскими военными 6 сентября в р-не Спартак-Ясиноватая, умер в реанимации 10 сентября.
Смерть Троцая подтвердил на своих ресурсах командир "Востока" Александр Ходаковский.
Также 10 сентября в районе Горловки 53-я отдельная механизированная бригада уничтожила позицию оккупантов, расположенную на вершине террикона. С этой позиции постоянно велись обстрелы позиций ВСУ.
Информацию и соответствующие фотографии распространил на Facebook народный депутат, известный волонтер из города Днепр Юрий Мисягин.
В тот же день, 10 сентября, оператор украинского ПТРК на Светлодарской дуге успешно попал с одного выстрела в блиндаж российских оккупантов.
- В то же время уже не первую неделю официальные сведения о потерях с российской стороны отсутствуют .
- Обозреватели связывают это с подготовкой к новому раунду мирных переговоров в нормандском формате.
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