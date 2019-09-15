Победы недели на Донбассе: ликвидирован командир боевиков Троцай и уничтожено опорных пункта россиян вблизи Горловки и на Светлодарской дуге

15 сентября, 2019, 08:53

На этой неделе (9-15 сентября 2019 года) Вооруженные силы Украины вместе со спецслужбами осуществили на линии фронта несколько успешных операций

Подробности со ссылкой на Depo.ua рассказывает Еспресо.TV.

В частности, на Донбассе ликвидировали командира роты разведки 11-й отдельной мотострелковой бригады незаконного вооруженного формирования "Восток" Алексея Троцая по прозвищу "Лев".

По данным с сайта Миротворец, Троцай Алексей Сергеевич "Лев" родился в Ясиноватском р-не, в 1976 году.

Был ранен украинскими военными 6 сентября в р-не Спартак-Ясиноватая, умер в реанимации 10 сентября.

Смерть Троцая подтвердил на своих ресурсах командир "Востока" Александр Ходаковский.

Также 10 сентября в районе Горловки 53-я отдельная механизированная бригада уничтожила позицию оккупантов, расположенную на вершине террикона. С этой позиции постоянно велись обстрелы позиций ВСУ.

Информацию и соответствующие фотографии распространил на Facebook народный депутат, известный волонтер из города Днепр Юрий Мисягин.

В тот же день, 10 сентября, оператор украинского ПТРК на Светлодарской дуге успешно попал с одного выстрела в блиндаж российских оккупантов.