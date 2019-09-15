Папа Римский в воскресной проповеди вспомнил об обмене пленными между Украиной и Россией
15 сентября, 2019, 18:45
Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди приветствовал обмен пленными между Украиной и Россией
Об этом сообщает "Радио Ватикана" .
После встречи с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Франциск заявил, что рад за освобожденных и молится за мир в Украине.
"На прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на восточной Украине", - сказал Франциск.
- Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-