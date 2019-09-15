Папа Римский в воскресной проповеди вспомнил об обмене пленными между Украиной и Россией

15 сентября, 2019, 18:45

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди приветствовал обмен пленными между Украиной и Россией

Об этом сообщает "Радио Ватикана" .

После встречи с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, Папа Франциск заявил, что рад за освобожденных и молится за мир в Украине.

"На прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Радуюсь за освобожденных, которые смогли обнять своих самых дорогих и не перестаю молиться за скорейшее завершение конфликта и за прочный мир на восточной Украине", - сказал Франциск.