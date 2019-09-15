Определился чемпион мира по баскетболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Пекине, в финальном матче испанцы нанесли поражение команде Аргентины - 95:75. Обладателем бронзы стала сборная Франции, которая в матче за третье место со счетом 67:59 победила Австралию.
Для команды Испании это второй триумф на чемпионатах мира, впервые она выиграла турнир в 2006 году.
На ЧМ-2019 в Китае приняли участие 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре команды в каждой. По две лучшие команды продолжили борьбу за медали во втором групповом раунде: 16 сборных были разделены на четыре группы по четыре в каждой. Две лучшие команды каждого из квартетов вышли в следующую стадию - в плей-офф.
THE FIBA BASKETBALL WORLD CUP CHAMPIONS!- Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019
After 13 years, @BaloncestoESP are back on top of the world!
¡CAMPEONES UNA VEZ MÁS! # EspañaGotGame #FIBAWC #ARGESP pic.twitter.com/JRpL1jm2gQ
- Напомним, 11 сентября в четвертьфинальном матче чемпионата мира по баскетболу, команда США сенсационно уступила сборной Франции со счетом 79:89.
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