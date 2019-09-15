Определился чемпион мира по баскетболу

15 сентября, 2019, 17:27

В финале чемпионата мира по баскетболу среди мужчин сборная Испании победила Аргентину

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Пекине, в финальном матче испанцы нанесли поражение команде Аргентины - 95:75. Обладателем бронзы стала сборная Франции, которая в матче за третье место со счетом 67:59 победила Австралию.

Для команды Испании это второй триумф на чемпионатах мира, впервые она выиграла турнир в 2006 году.

На ЧМ-2019 в Китае приняли участие 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре команды в каждой. По две лучшие команды продолжили борьбу за медали во втором групповом раунде: 16 сборных были разделены на четыре группы по четыре в каждой. Две лучшие команды каждого из квартетов вышли в следующую стадию - в плей-офф.