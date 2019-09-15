На столичном Воздухофлотском проспекте Gelandewagen не разминулся с такси, трое пострадавших
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
По словам свидетелей, водитель автомобиля такси Volkswagen Jetta двигался по Воздухофлотском проспекта от проспекта Победы и на пересечении с улицей Преображенской пытался выполнить поворот налево. При этом он не пропустил встречный автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen, который ехал по Воздухофлотскому проспекту прямо от Севастопольской площади.
К счастью, удар от Мерседеса пришелся в моторный отсек "Фольксвагена". Если бы удар пришелся в среднюю стойку такси, то последствия могли быть фатальными для всех людей в такси.
Медики скорой помощи, прибывшие на место ДТП, госпитализировали травмами с разной степени тяжести водителя такси, а также его пассажиров - женщину и ребенка.
При этом Mercedes G-klasse двигался с такой скоростью, что на трех спущенных колесах остановился лишь примерно через 100 метров.
Водитель внедорожника Mercedes воспользовался пасом безопасности и серьезно не пострадал.
На какой сигнал светофора двигался Mercedes G-klasse - неизвестно.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.
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