На проспекте Шухевича в столице перевернулось такси

15 сентября, 2019, 14:18

В Киеве, на пересечении Деснянского и Днепровского районов произошло ДТП с опрокидыванием с участием автомобиля такси

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

Как рассказал водитель автомобиля Renault Symbol, он двигался по проспекту Ватутина (Романа Шухевича) в направлении Братиславской в левой полосе как вдруг из среднего ряда на разворот пытался уйти автомобиль такси Renault Logan. Перед поворотом водитель такси не занял крайнее левое положение на дороге из-за чего и произошло столкновение.

"Скорее всего, водитель такси не увидел "Рено Симбол", ибо оказался в мертвой зоне", - отмечается в сообщении.

Как бы там ни было, но "Логан" врезался в правый бок Симбол, после чего того занесло, он пересек четыре полосы движения, вылетел на бордюрный камень, снес заборчик и перевернулся. В результате ДТП пострадал пассажир "Рено Симбол". Как он сам рассказал, именно сегодня он не воспользовался ремнем безопасности, хотя всегда ими пользуется, из-за чего получил огромную гематому под глазом.

От госпитализации участники аварии отказались.

На месте работают патрульные полицейские.