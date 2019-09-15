На проспекте Шухевича в столице перевернулось такси
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
Как рассказал водитель автомобиля Renault Symbol, он двигался по проспекту Ватутина (Романа Шухевича) в направлении Братиславской в левой полосе как вдруг из среднего ряда на разворот пытался уйти автомобиль такси Renault Logan. Перед поворотом водитель такси не занял крайнее левое положение на дороге из-за чего и произошло столкновение.
"Скорее всего, водитель такси не увидел "Рено Симбол", ибо оказался в мертвой зоне", - отмечается в сообщении.
Как бы там ни было, но "Логан" врезался в правый бок Симбол, после чего того занесло, он пересек четыре полосы движения, вылетел на бордюрный камень, снес заборчик и перевернулся. В результате ДТП пострадал пассажир "Рено Симбол". Как он сам рассказал, именно сегодня он не воспользовался ремнем безопасности, хотя всегда ими пользуется, из-за чего получил огромную гематому под глазом.
От госпитализации участники аварии отказались.
На месте работают патрульные полицейские.
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