Миротворцев Украина будет приглашать в последнюю очередь, - Пристайко
Об этом Пристайко заявил 14 сентября 2019 года во время выступления на 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.
При этом министр заявил, что все компоненты для урегулирования ситуации на Донбассе уже предусмотрены в Минских договоренностях.
"Поэтому мы пытались с Минском, мы пытались с различными возможностями, мы почти потерпели неудачу, и теперь мы говорим о том, можем ли мы добавить еще один компонент, который заключается в миротворческой миссии", - заявил Пристайко.
Министр также сказал, что реакция России заключается в том, что она не соглашается на предложения Украины.
"Миротворческая операция для Украины, для текущего правительства является тем, что мы будем отстаивать, но в самом конце. Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали - наши предыдущие украинские правительства, и если все терпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с миротворческой операцией ", - заявил Пристайко.
- Напомним, 20 сентября 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Совбезе ООН призвал развернуть миротворческую миссию в Донбассе .
- При нем было несколько подобных обращений. Они остались без ответа.
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