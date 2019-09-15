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Espreso.tvОбществоМиротворцев Украина будет приглашать в последнюю очередь, - Пристайко

Миротворцев Украина будет приглашать в последнюю очередь, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию только в случае неудачи в применении других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе

Об этом Пристайко заявил 14 сентября 2019 года во время выступления на 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.

При этом министр заявил, что все компоненты для урегулирования ситуации на Донбассе уже предусмотрены в Минских договоренностях.

"Поэтому мы пытались с Минском, мы пытались с различными возможностями, мы почти потерпели неудачу, и теперь мы говорим о том, можем ли мы добавить еще один компонент, который заключается в миротворческой миссии", - заявил Пристайко.

Министр также сказал, что реакция России заключается в том, что она не соглашается на предложения Украины.

"Миротворческая операция для Украины, для текущего правительства является тем, что мы будем отстаивать, но в самом конце. Мы стараемся осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали - наши предыдущие украинские правительства, и если все терпит неудачу, тогда мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с миротворческой операцией ", - заявил Пристайко.

 

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