Этот день в истории: открытие местной анестезии

15 сентября, 2019, 14:53

15 сентября 1884 года на съезде офтальмологов в Гейдельберге 27-летний австрийский медик Карл Коллер доложил об эффективности использования водного раствора кокаина как обезболивающего и блокирующего препарата при проведении операций на глазу

Несмотря на побочные эффекты его применения, кокаин на два десятилетия стал самым распространенным анестетиком, особенно среди дантистов, а с появлением его менее токсичного и значительно более дешевого заменителя - новокаина - местная анестезия нашла широкое применение в медицине и ветеринарии, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на просветительский проект JNSM.

Несмотря на побочные эффекты (токсичность и привыкание), кокаин на два десятилетия стал самым распространенным анестетиком, особенно среди дантистов. В поиске ему альтернативы в 1898 году немецкий химик Альфред Ейнзорн, работавший в Мюнхене у Адольфа Байера (будущего нобелевского лауреата "за заслуги в развитии органической химии и химической промышленности") первым синтезировал прокаин, запатентованный под торговым названием новокаин ( "новый кокаин") . Его невысокая себестоимость способствовала широкому распространению местной анестезии в медицине и ветеринарии.

В 1903 году немецкий хирург Генрих Браун сделал новый шаг на пути разработки безопасных препаратов для местного обезболивания - после длительных экспериментов, в том числе и на себе, он предложил в раствор аннестетикив добавлять эпинефрин (адреналин), гормон, вырабатываемый надпочечниками и сужающий кровеносные сосуды, благодаря чему появилась возможность проводить обезболивание более локально и продлить его продолжительность. Этот принцип лежит в основе и современной местной анестезии и привлек к ней внимание не только дантистов, но и хирургов.