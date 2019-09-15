Дезертир из Черниговщины получил 4 года тюрьмы
Установлено, что солдат-контрактник 29 мая 2017 года самовольно оставил место службы в поселке Гончаровское, Черниговского района Черниговской области. До 15 июля 2017 года он незаконно отсутствовал на службе в военной части, проводя время по своему усмотрению, передает Еспресо.TV.
Черниговский районный суд Черниговской области, учитывая позицию прокурора, признал лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях особого периода).
Черниговский райсуд учел также приговор Роменского горрайонного суда Сумской области, которым в этот же военный в феврале 2019 года был осужден также за мошенничество, и назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
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