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Espreso.tvОперація об'єднаних сил14 сентября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 10 городов и поселков

14 сентября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 10 городов и поселков

В субботу, 14 сентября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 07:00 воскресенья, 15 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Речь идет о 10 населенных пунктах:

Новотроицкое;

Водяное;

Каменка;

Богдановка;

Лебединское;

Опытное;

Новолуганское;

Новотошковское;

Южное;

Гладосово.

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отмечают в Минобороны.

Вчера, напомним, имела место гибель одного из украинских военных в в/ч в зоне ООС. Проводится расследование.

В то же время уже не первую неделю отсутствуют официальные сведения о потерях с российской стороны.

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