14 сентября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 10 городов и поселков
Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 07:00 воскресенья, 15 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Речь идет о 10 населенных пунктах:
Новотроицкое;
Водяное;
Каменка;
Богдановка;
Лебединское;
Опытное;
Новолуганское;
Новотошковское;
Южное;
Гладосово.
"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отмечают в Минобороны.
Вчера, напомним, имела место гибель одного из украинских военных в в/ч в зоне ООС. Проводится расследование.
В то же время уже не первую неделю отсутствуют официальные сведения о потерях с российской стороны.
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