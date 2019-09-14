Житомир сегодня празднует День города, а в Коростене - фестиваль дерунов

14 сентября, 2019, 08:22

В субботу, 14 сентября 2019 года, житомиряне празднуют 1135-летие со дня основания своего города

Об этом со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета сообщает Еспресо.TV .

Все желающие приглашаются на V Всеукраинский фестиваль военных духовых оркестров "Мы едины!" с участием 16 лучших оркестров Украины, концерт украинских музыкальных групп КАZКА и "Цвет одуванчика", "Культурная версия" и выступление украинского композитора, пианиста-виртуоза, обладателя Голливудской премии импровизаторов Евгения Хмары на Михайловской.

В свою очередь город Коростень Житомирской области приглашает на XI Международный Фестиваль дерунов.

В программе будут:

Конкурс на лучший национальный костюм (мужской, женский, детский)

"Коса-девичья краса"

"Звезда дерунярського искусства" (самые вкусные драники)

"Удивительная самобытность" (лучшая презентация дерунов)

Лучшие посвященные дерунам селфи, стихи и лозунги

Картины из дерунов

А также мастер-классы по дерунярству и танцевально-развлекательная программа с участием народных ансамблей.