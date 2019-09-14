Житомир сегодня празднует День города, а в Коростене - фестиваль дерунов
14 сентября, 2019, 08:22
В субботу, 14 сентября 2019 года, житомиряне празднуют 1135-летие со дня основания своего города
Об этом со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета сообщает Еспресо.TV .
Все желающие приглашаются на V Всеукраинский фестиваль военных духовых оркестров "Мы едины!" с участием 16 лучших оркестров Украины, концерт украинских музыкальных групп КАZКА и "Цвет одуванчика", "Культурная версия" и выступление украинского композитора, пианиста-виртуоза, обладателя Голливудской премии импровизаторов Евгения Хмары на Михайловской.
В свою очередь город Коростень Житомирской области приглашает на XI Международный Фестиваль дерунов.
В программе будут:
- Конкурс на лучший национальный костюм (мужской, женский, детский)
- "Коса-девичья краса"
- "Звезда дерунярського искусства" (самые вкусные драники)
- "Удивительная самобытность" (лучшая презентация дерунов)
- Лучшие посвященные дерунам селфи, стихи и лозунги
- Картины из дерунов
А также мастер-классы по дерунярству и танцевально-развлекательная программа с участием народных ансамблей.
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