Закон о статусе ветерана будет готов через неделю

14 сентября, 2019, 11:34

Об этом он сообщил в Киеве во время открытия финальной части отбора сборной Украины на международные Invictus Games 2020 в Гааге, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.

"Я рад приветствовать участников нынешних" Игорь непокоренных ". Думаю, независимо от результатов, вы все победители, потому что вы являетесь примером невероятной силы. На войне это была сила вашей отваги и доблести, а сегодня - это сила вашего духа, воли и жажды жизни. Это невероятно вдохновляет таких людей, как я", - сказал Зеленский.

По словам президента, из непокоренных рождается нация.

"Нашей задачей является ценить каждого из вас, знать каждого из вас в лицо и понимать ваши потребности. Для этого нужен системный подход, он будет основан в новом законе о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство по делам ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, что за неделю он будет готов ", - сообщил он.

Зеленский отметил, что предоставит этому законопроекту статус безотлагательного.

"Важно, что в нем, помимо прочего, будет определен механизм статуса участников боевых действий и статуса добровольцев", - добавил он.