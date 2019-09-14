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Espreso.tvЭкономикаВице-премьер Федоров рассказал, когда в Украине заработает 5G

Вице-премьер Федоров рассказал, когда в Украине заработает 5G


фото: facebook
Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, когда в Украине будет введен стандарт 5G

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По словам Федорова, введение связи стандарта 5G в Украине уже сегодня нереально и нецелесообразно, ведь первейшей целью является завершение внедрения 3G и 4G.

"Чтобы прийти к вопросу 5G, нужно много починить того, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает, какое у нас реальное проникновение интернета в регионы. И мы очень хотим это отремонтировать в ближайшие несколько месяцев", - сказал Федоров.

По его словам, нужно, чтобы в ближайшие три года 100% социальной инфраструктуры и населенных пунктов получили доступ к скоростному интернету. А закрепить минимальную скорость интернета следует на уровне закона.

Федоров добавил, что полноценное внедрение 3G и 4G также требует дополнительного времени и усилий, поскольку до сих пор в Украине много "белых" или "черных" пятен без этой связи.

"Если говорить реалистично, то давайте за эти три года мы покажем и компаниям, и миру, и украинцам, что мы движемся и решаем реальные проблемы: когда я буду ехать поездом в Запорожье, у меня будет нормальный 4G, потом мы с вами поговорим о 5G", - пообещал Федоров.

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