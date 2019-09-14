В том, что Зеленский до сих пор не встретился с Трампом, виноват Богдан, - посол Украины в Вашингтоне

14 сентября, 2019, 07:21

Если бы в Офисе президента прислушивались к советам посольства Украины в США, то визит Владимира Зеленского в Белый дом состоялся бы сразу после инаугурации

Об этом заявил посол Валерий Чалый, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .

"Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был", - сказал посол Украины в США.

О каких именно советах говорилось, Чалый не ответил.

"Я не могу их раскрывать. Их знает высшее руководство страны. Сейчас уже, на мой взгляд, время и дата не столь важны. Важным является наполнение. Но ясно, что это не должно далеко оттягиваться ", - добавил он.

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Также, по мнению посла, встреча президентов в течение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не заменит визита в Белый дом.

"Будет короткая встреча течение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но это не заменит полноценного визита в Вашингтон в Белый дом. И не только встречи с президентом США, но и визита в Конгресс, встречи с республиканцами и демократами, в Министерстве энергетики, в Министерстве обороны, с Госсекретарем, то есть со всеми теми, кто работает с Украиной ", - сказал Чалый.

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Сейчас организацией визита Зеленского в Вашингтон посольство Украины не занимается. Валерий Чалый рассказал, что это было инициативой Офиса президента, который взял процесс подготовки встречи двух президентов на себя.

Справка

Чалый слагает свои полномочия 15 сентября. Он был уволен в июле .

Нового посла еще не назначели.