 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ том, что Зеленский до сих пор не встретился с Трампом, виноват Богдан, - посол Украины в Вашингтоне

В том, что Зеленский до сих пор не встретился с Трампом, виноват Богдан, - посол Украины в Вашингтоне


фото: Дзеркало тижня
Если бы в Офисе президента прислушивались к советам посольства Украины в США, то визит Владимира Зеленского в Белый дом состоялся бы сразу после инаугурации

Об этом заявил посол Валерий Чалый, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .

"Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был", - сказал посол Украины в США.

О каких именно советах говорилось, Чалый не ответил.

"Я не могу их раскрывать. Их знает высшее руководство страны. Сейчас уже, на мой взгляд, время и дата не столь важны. Важным является наполнение. Но ясно, что это не должно далеко оттягиваться ", - добавил он.

Читайте также: Дипломатия под знаком Зе: внешняя политика Украины в первые 100 дней президента Зеленского

Также, по мнению посла, встреча президентов в течение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не заменит визита в Белый дом.

"Будет короткая встреча течение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но это не заменит полноценного визита в Вашингтон в Белый дом. И не только встречи с президентом США, но и визита в Конгресс, встречи с республиканцами и демократами, в Министерстве энергетики, в Министерстве обороны, с Госсекретарем, то есть со всеми теми, кто работает с Украиной ", - сказал Чалый.

Читайте также: Мэтью Брайза: Путин уже сманипулировал Саркози. Главное, чтобы он не обманул Зеленского

Сейчас организацией визита Зеленского в Вашингтон посольство Украины не занимается. Валерий Чалый рассказал, что это было инициативой Офиса президента, который взял процесс подготовки встречи двух президентов на себя.

Справка

Чалый слагает свои полномочия 15 сентября. Он был уволен в июле .

Нового посла еще не назначели.

  • Напомним, украинский посол в Соединенных Штатах дал президенту Зеленскому советы, на какие темы общаться с Трампом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 сентября, 2019 суббота

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

14 сентября, 2019 суббота

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать