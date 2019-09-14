 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалВ Киеве в ДТП пострадала пассажирка такси

В Киеве в ДТП пострадала пассажирка такси

В Голосеевском районе столицы, в результате ДТП с участием такси, пострадала пассажирка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Голосеевском районе произошло ДТП с участием автомобиля такси. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, по предварительным данным - со слов свидетелей, автомобиль такси Chevrolet Lacetti двигался по проспекту Науки в направлении Демеевской площади и на перекрестке его не пропустил водитель встречной Toyota RAV4, который пытался повернуть налево - на Стратегическое шоссе.

В результате ДТП пострадала женщина - пассажирка такси, которая сидела на заднем сиденье - ее с травмами разной степени тяжести забрала "скорая". Водитель Chevrolet также не воспользовался ремнями безопасности и головой врезался в лобовое стекло, однако ему помощь оказали на месте.

Сам человек немой, но смог подтвердить, что он двигался по проспекту Науки прямо. Водитель Toyota серьезно не пострадал так же как и его ребенок - они отделались испугом. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы, работникам которой и придется установить, кто же на самом деле нарушил правила проезда перекрестка.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 сентября, 2019 суббота

больше новостей

14 сентября, 2019 суббота

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать