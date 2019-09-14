В Киеве в ДТП пострадала пассажирка такси

14 сентября, 2019, 20:45

В Голосеевском районе столицы, в результате ДТП с участием такси, пострадала пассажирка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Голосеевском районе произошло ДТП с участием автомобиля такси. Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, по предварительным данным - со слов свидетелей, автомобиль такси Chevrolet Lacetti двигался по проспекту Науки в направлении Демеевской площади и на перекрестке его не пропустил водитель встречной Toyota RAV4, который пытался повернуть налево - на Стратегическое шоссе.

В результате ДТП пострадала женщина - пассажирка такси, которая сидела на заднем сиденье - ее с травмами разной степени тяжести забрала "скорая". Водитель Chevrolet также не воспользовался ремнями безопасности и головой врезался в лобовое стекло, однако ему помощь оказали на месте.

Сам человек немой, но смог подтвердить, что он двигался по проспекту Науки прямо. Водитель Toyota серьезно не пострадал так же как и его ребенок - они отделались испугом. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы, работникам которой и придется установить, кто же на самом деле нарушил правила проезда перекрестка.