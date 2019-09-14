В Крым едут немецкие политики

14 сентября, 2019, 12:54

Оккупационные власти Крыма сообщили, что полуостров собираются посетить депутаты Бундестага и земельных парламентов Германии

Об этом заявил незаконный "председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель, передает Еспресо.TV со ссылкой на российское государственное информационное агентство ТАСС

По его словам, немецкие парламентарии посетят Крым в ноябре текущего года, чтобы "ознакомиться с ситуацией на полуострове".

"У нас будет делегация, в составе которой будут действовать депутаты Бундестага и земельных парламентов. Это будет первый визит делегации в таком составе. Во время визита ожидаются встречи с властями Крыма и общественностью", - рассказал он.

Вместе с тем Гемпель не уточнил состав делегации и ее численность.

Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его оккупацию.