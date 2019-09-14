В Крым едут немецкие политики
Об этом заявил незаконный "председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель, передает Еспресо.TV со ссылкой на российское государственное информационное агентство ТАСС
По его словам, немецкие парламентарии посетят Крым в ноябре текущего года, чтобы "ознакомиться с ситуацией на полуострове".
"У нас будет делегация, в составе которой будут действовать депутаты Бундестага и земельных парламентов. Это будет первый визит делегации в таком составе. Во время визита ожидаются встречи с властями Крыма и общественностью", - рассказал он.
Вместе с тем Гемпель не уточнил состав делегации и ее численность.
Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его оккупацию.
- В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что поездки заграничных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле прошлого года обращение, в котором предостерегает иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-