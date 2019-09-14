В ГПУ объяснили, почему закрыли дело против экс-заместителя генпрокурора Кузьмина
14 сентября, 2019, 19:34
В Генпрокуратуре объяснили, почему закрыли дело против народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Рената Кузьмина
Об этом сообщает "Радио Свобода".
На запрос издания, Генеральная прокуратура Украины сообщила, что 22 августа 2019 года решила закрыть уголовное производство против бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Рената Кузьмина, открытое в июле 2014 года.
"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос.
- Напомним, бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, которого разыскивали 5 лет, прошел в Верховную Раду в списке "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-