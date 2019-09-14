В ГПУ объяснили, почему закрыли дело против экс-заместителя генпрокурора Кузьмина

14 сентября, 2019, 19:34

В Генпрокуратуре объяснили, почему закрыли дело против народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Рената Кузьмина

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На запрос издания, Генеральная прокуратура Украины сообщила, что 22 августа 2019 года решила закрыть уголовное производство против бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Рената Кузьмина, открытое в июле 2014 года.

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос.