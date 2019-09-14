Украинский боксер Гвоздик устроил дуэль взглядов перед боем с россиянином
14 сентября, 2019, 15:10
Украинский боксер Александр Гвоздик провел первую дуэль взглядов с россиянином Артуром Бетербиевым перед поединком за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF
Об этом сообщает doublejab в twitter.
В Лас-Вегасе состоялась стартовая пресс-конференция, посвященная бою чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александра Гвоздика против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Артура Бетербиева.
После общения с журналистами боксеры устроили традиционную дуэль взглядов.
Бой Александра Гвоздика с Артуром Бетербиевым состоится 18 октября в Филадельфии.
Beterbiev vs Gvodzyk in a light heavyweight unification fight! #ESPN #boxing #furywallin #fight #toprank #trboxing pic.twitter.com/YDOJ3qYHBB- doublejab.news (@Doublejabnews) September 13, 2019
- Напомним, 18 июля стало известно, что Александр Гвоздик сразится за чемпионские титулы WBC и IBF с Артуром Бетербиевым.
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