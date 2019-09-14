Украинский боксер Гвоздик устроил дуэль взглядов перед боем с россиянином

14 сентября, 2019, 15:10



фото: boxingscene

Украинский боксер Александр Гвоздик провел первую дуэль взглядов с россиянином Артуром Бетербиевым перед поединком за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF