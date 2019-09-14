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Espreso.tvСпортУкраинский боксер Гвоздик устроил дуэль взглядов перед боем с россиянином

Украинский боксер Гвоздик устроил дуэль взглядов перед боем с россиянином


фото: boxingscene
Украинский боксер Александр Гвоздик провел первую дуэль взглядов с россиянином Артуром Бетербиевым перед поединком за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF

Об этом сообщает doublejab в twitter.

В Лас-Вегасе состоялась стартовая пресс-конференция, посвященная бою чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александра Гвоздика против обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Артура Бетербиева.

После общения с журналистами боксеры устроили традиционную дуэль взглядов.

Бой Александра Гвоздика с Артуром Бетербиевым состоится 18 октября в Филадельфии.

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