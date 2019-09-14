Трамп заявил о ликвидации сына бен Ладена

14 сентября, 2019, 17:22

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын экс-лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена - Хамза бен Ладена - был ликвидирован в результате спецоперации

Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает Reuters.

"Влиятельный представитель "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США на границе Афганистана и Пакистана", - говорится в заявлении, распространенном в субботу, 14 сентября от имени президента США Дональда Трампа.

Как отмечается в документе, "потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки".

В заявлении говорится, что на Хамзе бен Ладене лежит ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок.

О деталях операции ничего не сообщается, однако американские журналисты отмечают, что неподтвержденные сообщения о гибели Хамзы бен Ладена стали появляться несколько недель назад.