Суд Москвы позволил представителю оппозиции избираться в Гордуму
14 августа, 2019, 10:18
Московский суд удовлетворил жалобу члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, который требовал отменить отказ избиркома зарегистрировать его кандидатом в депутаты Московской городской думы
Об этом сообщает Радио Свобода.
Суд принял решение на фоне акций протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Митрохина должны официально зарегистрировать кандидатом 14 августа.
Напомним, в Москве третью неделю подряд происходили акции протеста. 10 августа на улицы вышли около 50 тыс. митингующих .
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