Суд Москвы позволил представителю оппозиции избираться в Гордуму

14 августа, 2019, 10:18

Московский суд удовлетворил жалобу члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, который требовал отменить отказ избиркома зарегистрировать его кандидатом в депутаты Московской городской думы

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд принял решение на фоне акций протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Митрохина должны официально зарегистрировать кандидатом 14 августа.