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Espreso.tvМирСуд Москвы позволил представителю оппозиции избираться в Гордуму

Суд Москвы позволил представителю оппозиции избираться в Гордуму

Московский суд удовлетворил жалобу члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, который требовал отменить отказ избиркома зарегистрировать его кандидатом в депутаты Московской городской думы

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд принял решение на фоне акций протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Митрохина должны официально зарегистрировать кандидатом 14 августа.

Напомним, в Москве третью неделю подряд происходили акции протеста. 10 августа на улицы вышли около 50 тыс. митингующих .

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