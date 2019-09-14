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Espreso.tvСпортСборная Украины проиграла Нидерландам на ЧЕ по волейболу

Сборная Украины проиграла Нидерландам на ЧЕ по волейболу


фото: ukrinform.ua
Мужская сборная Украины по волейболу во втором туре группового раунда финальной части чемпионата Европы уступила Нидерландам

Об этом сообщает "Укринформ".

Счет напряженного в каждой из партий поединка, который завершился в Роттердаме - 0:3 (26:28, 27:29, 21:25).

В первой игре наша команда под руководством латвийского специалиста Угиса Крастиньша одержала победу над Чехией - 3:1 (25:21, 25:19 19:25, 25:22). У нидерландцев это уже второй выигрыш на чемпионате.

Украинцы выступают на Евро-2019 в группе D. 16 сентября они сыграют с Черногорией, 18-го сентября - с Эстонией, 19 сентября - с Польшей.

В общем Евро принимают четыре страны - Голландия (группа D), Франция (Монпелье, группа А), Бельгия (Брюссель, группа В) и Словения (Любляна, группа С).

В плей-офф Евро выйдут по четыре сборные из каждого секстета. Матчи 1/4 финала состоятся 23-го и 24 сентября.

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