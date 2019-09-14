14 сентября, 2019, 14:56

Политолог Владимир Цыбулько назвал наибольший риск будущих переговоров Владимира Зеленского с другими политиками - участниками Нормандского формата

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV .

"Это обещание (со стороны россиян - ред.) передать Украине границу после выборов. Согласие провести выборы без перекрытой границы означает, что Россия не уйдет из Донбасса", - отметил он.

В общем действующего главу государства он считает неподготовленным к переговорам со страной-агрессором, а нынешний государственный аппарат разбалансированным. В частности, Министерство иностранных дел сейчас не доминирует в приготовлениях к переговорам с Россией при участии Франции и Германии.

"Нормандский формат затевался как "Трое против Украины". Просто в силу характера и упрямства Петра Порошенко удалось переиграть обстоятельства и ситуация изменилась в "Трое против Путина". По крайней мере так было до конца его каденции", - пояснил Цыбулько.

Эксперт также прокомментировал предложение нового главы МИД Вадима Пристайко по выборам на неподконтрольных территориях.

"Если Пристайко озвучивает такую инициативу, он должен первым согласиться ехать наблюдателем в Севастополь. Если же он выводит Крым за рамки выборов в следующем году, это фактически должностное преступление. Потому что он признает оккупацию Крыма и тогда должен сложить свои полномочия", - подчеркнул политолог .

Ответственность за свои предложения должна нести и президентская политситла.

"Если правящая партия "Слуга народа" провозглашает такую инициативу, она должна быть готовой отправить членов партии от Краснодона до Новоазовска, то есть на всю оккупированную территорию, для работы в комиссиях, для работы наблюдателями", - добавил аналитик.

Что касается так называемой формулыШтайнмайера, к которой, очевидно, будут склонять Украину, ее Цыбулько назвал "федерализацией Украины", которая должна быть подкреплена "серьезными финансами", которые, как он отметил, только на нужды восстановления нирнишних ОРДЛО, то есть без Крыма, равны $ 80 млрд. Иначе же, по словам политолога, такая формула "будет убийственной для политической системы Украины".

"Если Штайнмайер и немецкое правительство инициируют федерализацию Украины, они должны быть готовы проинвестировать полное восстановление оккупированных территорий. И не подконтрольными оккупантам компаниями, а украинскими. Но сейчас речь идет только о политическом решении. Никто не говорит о финансах. А без финансов никаких политических решений не будет ", - подытожил политолог.