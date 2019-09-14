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Espreso.tvОбщество"Это абсолютно реально". Гончарук собирается совместить водным путем Балтийское и Черное море

"Это абсолютно реально". Гончарук собирается совместить водным путем Балтийское и Черное море

Проект "Интермариум"
фото: commons.com.ua
Правительство Алексея Гончарука начало переговоры с официальным Минском и Варшавой по поводу проектирования и строительства новых континентальных водных магистралей, которые объединили бы Балтийское и Черное моря

Об этом утром в субботу, 14 сентября 2019 года, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на форуме YES-2019 в Киеве, передает Еспресо.TV .

"У нас, кстати, также есть пару амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы уже начинаем коммуницировать. Нам нужно попытаться совместить водным путем, например, Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально", - заявил он в ответ на вопрос о том, что Украина противопоставит гибридной угрозе со стороны Кремля в транспортной и энергетической отрасли, в частности, чем официальный Киев ответит на российский "Северный поток-2".

Для этого, по его словам, следует "договориться с Беларусью и Польшей".

"Для того чтобы с ними договориться нужно выстраивать конструктивные отношения. Мы уже это начали делать", - добавил Гончарук.

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