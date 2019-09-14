Пятничные посиделки на столичной Борщаговке закончились смертью
14 сентября, 2019, 07:38
В Святошинском районе города Киева поздно вечером в пятницу, 13 сентября 2019 года, жители одной из многоэтажек на улице Зодчих обнаружили мужчину с телесными повреждения и без признаков жизни
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
На место происшествия оперативно выехали врачи "скорой" и правоохранители.
Предварительно известно, что компания неустановленных лиц распивала алкогольные напитки. Возник конфликт. Через некоторое время на месте попойки остался лежать один из присутствующих на "вечеринке". Он был не в сознании.
Местные жители вызвали "скорую", однако врачи лишь констатировали смерть пострадавшего.
Причина смерти пока неизвестна, работают криминалисты. Обстоятельства уточняются.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-