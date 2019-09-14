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Espreso.tvОбществоПятничные посиделки на столичной Борщаговке закончились смертью

Пятничные посиделки на столичной Борщаговке закончились смертью

В Святошинском районе города Киева поздно вечером в пятницу, 13 сентября 2019 года, жители одной из многоэтажек на улице Зодчих обнаружили мужчину с телесными повреждения и без признаков жизни

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

На место происшествия оперативно выехали врачи "скорой" и правоохранители.

Предварительно известно, что компания неустановленных лиц распивала алкогольные напитки. Возник конфликт. Через некоторое время на месте попойки остался лежать один из присутствующих на "вечеринке". Он был не в сознании.

Местные жители вызвали "скорую", однако врачи лишь констатировали смерть пострадавшего.

Причина смерти пока неизвестна, работают криминалисты. Обстоятельства уточняются.

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