Освобожденные из плена украинские моряки возвращаются в Одессу

14 сентября, 2019, 11:17

Освобожденные из России украинские моряки в субботу, 14 сентября 2019 года, возвращаются домой - в Одессу

Об этом на своей странице сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV .

"После завтрака, из военного госпиталя почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - заявила Денисова.

На вопрос моряков о судьбе других граждан Украины, которые в настоящее время находятся на территории РФ и временно оккупированного Крыма, она ответила, что "работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но всех наших граждан обязательно освободим".