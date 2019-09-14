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Espreso.tvОбществоОсвобожденные из плена украинские моряки возвращаются в Одессу

Освобожденные из плена украинские моряки возвращаются в Одессу

Освобожденные из России украинские моряки в субботу, 14 сентября 2019 года, возвращаются домой - в Одессу

Об этом на своей странице сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV .

"После завтрака, из военного госпиталя почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - заявила Денисова.

На вопрос моряков о судьбе других граждан Украины, которые в настоящее время находятся на территории РФ и временно оккупированного Крыма, она ответила, что "работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но всех наших граждан обязательно освободим".

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