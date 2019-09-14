На Жилянской в Киеве из окна выбросился человек

14 сентября, 2019, 10:41

В Шевченковском районе города Киева утром в субботу, 14 сентября 2019 года, из окна выбросился человек

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

На улице Жилянской жители одного из домов сначала услышали сильный удар, а затем обнаружили ужасную находку - окровавленное тело мужчины.

С какого именно этажах из тридцати двух в доме выпал человек - неизвестно, но сила удара была такой, что он смял парапет под въезд и еще и разбил стекло подъезда.

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Медики скорой помощи по прибытию лишь констатировали смерть.

На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа, работникам которой и придется установить было ли это самоубийство, например, вызванное осенней депрессией или эта трагедия имеет криминальный след.