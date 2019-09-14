На Жилянской в Киеве из окна выбросился человек
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
На улице Жилянской жители одного из домов сначала услышали сильный удар, а затем обнаружили ужасную находку - окровавленное тело мужчины.
С какого именно этажах из тридцати двух в доме выпал человек - неизвестно, но сила удара была такой, что он смял парапет под въезд и еще и разбил стекло подъезда.
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Медики скорой помощи по прибытию лишь констатировали смерть.
На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа, работникам которой и придется установить было ли это самоубийство, например, вызванное осенней депрессией или эта трагедия имеет криминальный след.
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