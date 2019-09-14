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Espreso.tvОбществоФормула Штайнмайера нужна России для легитимизации действующих в ОРДЛО боевиков, - Климкин

Формула Штайнмайера нужна России для легитимизации действующих в ОРДЛО боевиков, - Климкин

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин раскрыл суть формулы Штайнмайера для урегулирования ситуации на Донбассе

Об этом он рассказал вечером 13 сентября 2019 в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Сейчас в оккупированном Донбассе оккупационная администрация. По определению - никакого статуса, кроме оккупационной, у нее не может быть. Ни нормального, ни специального, ни особенного - никакого. Ноль. Что нужно для того, чтобы там появились люди, с которыми мы будем разговаривать? Сначала - это безопасность, что там происходит. А потом должна быть какая-то нормальная кампания - выборы. Не идеально, но свободные и честные ", - отметил политик.

По словам Климкина, только после нормальных выборов можно получить элементы особого статуса и самоуправления.

Зато цель России противоположная. Она прежде всего стремится к проведению фейковых "местных выборов", что проходят в присутствии и под контролем российско-терористчиних сил.

"Поэтому она хочет особый статус без каких-либо условий, в результате фейковых выборов. Мы говорим: сначала реальные выборы, с нами, с доступом СМИ, политических партий. Конечно, там должны участвовать временно перемещенные лица - это их земля также .. . А потом тогда элементы особого статуса ", - подытожил Климкин.

К тому же, как он считает, формулу Штайнмайера до конца не понимает даже сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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