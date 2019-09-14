 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-президент Польши Квасьневский предостерег новую украинскую власть от преследования Порошенко

Экс-президент Польши Квасьневский предостерег новую украинскую власть от преследования Порошенко


фото: YES
Бывший лидер Польши Александр Квасьневский предостерег Владимира Зеленского от преследования экс-президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщает BBC .

По мнению Квасьневского, преследование Порошенко по политическим мотивам будет большой ошибкой новой украинской власти.

"Во-первых, все эти решения, кого посадить, должны приниматься независимым прокурором, судом, без влияния политического фактора. Если будет чистая политика, то это плохой пример на будущее, кроме того, это даст сигнал миру, что украинцы не могут избавиться от своей исторической болезни - реваншизма. Мы пришли к власти - теперь будем давить тех, кто был до нас. По моему мнению, это также не будет способствовать имиджу Украины", - сказал Квасьневский.

Бывший президент Польши отметил, что если Зеленский попытается устроить Порошенко политический реванш, то мир не будет молчать, а пострадает, прежде всего, имидж новой украинской власти.

"Если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не будет молчать. Мы это уже знаем со времени преследования Тимошенко. Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть. Если это будет суд, если будут доказательства - это другое дело, но если это делается с политической мотивацией, то, конечно, все эти люди будут громко об этом говорить", - убежден Квасьневский.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 сентября, 2019 суббота

больше новостей

14 сентября, 2019 суббота

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать