Экс-президент Польши Квасьневский предостерег новую украинскую власть от преследования Порошенко
Об этом сообщает BBC .
По мнению Квасьневского, преследование Порошенко по политическим мотивам будет большой ошибкой новой украинской власти.
"Во-первых, все эти решения, кого посадить, должны приниматься независимым прокурором, судом, без влияния политического фактора. Если будет чистая политика, то это плохой пример на будущее, кроме того, это даст сигнал миру, что украинцы не могут избавиться от своей исторической болезни - реваншизма. Мы пришли к власти - теперь будем давить тех, кто был до нас. По моему мнению, это также не будет способствовать имиджу Украины", - сказал Квасьневский.
Бывший президент Польши отметил, что если Зеленский попытается устроить Порошенко политический реванш, то мир не будет молчать, а пострадает, прежде всего, имидж новой украинской власти.
"Если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не будет молчать. Мы это уже знаем со времени преследования Тимошенко. Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть. Если это будет суд, если будут доказательства - это другое дело, но если это делается с политической мотивацией, то, конечно, все эти люди будут громко об этом говорить", - убежден Квасьневский.
- Напомним, 13 сентября Петр Порошенко заявил, что на него оказывается давление через Государственное бюро расследований.
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