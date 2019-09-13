Зеленский встретился с Тейлором
13 сентября, 2019, 19:36
13 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и поблагодарил за разблокировку военной помощи
Об этом сообщается на официальном интернет-представительстве президента.
"Благодарен США за разблокировку военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что США в очередной раз подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной.
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