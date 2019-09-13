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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с Тейлором

Зеленский встретился с Тейлором

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и поблагодарил за разблокировку военной помощи

Об этом сообщается на официальном интернет-представительстве президента.

"Благодарен США за разблокировку военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что США в очередной раз подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной.

 

 

 

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