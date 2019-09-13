Зеленский пригласил в Украину иностранный бизнес: назвал несколько проектов

13 сентября, 2019, 10:22

Об этом он сказал на встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает Еспресо.TV

"Кстати, в нашей картине счастливой семьи за столом один свободный стул: для мира, для иностранных партнеров. И нам есть что вам всем предложить, если можно так сказать, есть чем за этим столом вас угостить", - пояснил Зеленский.

По словам Зеленского, речь идет о ряде проектов, в которые под личные гарантии защиты президента он приглашает иностранный бизнес.

В частности, он рассказал о проекте ирригации земли в южных регионах страны, межуниверситетском ІТ-кластере в Харькове, Центре кинопроизводства в Киеве, новом курорте на берегу Черного моря, Новом горном курорте - украинских "Альпах", острове Хортица, парке развлечений "Порт Авентура" .