Зеленский пригласил в Украину иностранный бизнес: назвал несколько проектов
Об этом он сказал на встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает Еспресо.TV
"Кстати, в нашей картине счастливой семьи за столом один свободный стул: для мира, для иностранных партнеров. И нам есть что вам всем предложить, если можно так сказать, есть чем за этим столом вас угостить", - пояснил Зеленский.
По словам Зеленского, речь идет о ряде проектов, в которые под личные гарантии защиты президента он приглашает иностранный бизнес.
В частности, он рассказал о проекте ирригации земли в южных регионах страны, межуниверситетском ІТ-кластере в Харькове, Центре кинопроизводства в Киеве, новом курорте на берегу Черного моря, Новом горном курорте - украинских "Альпах", острове Хортица, парке развлечений "Порт Авентура" .
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