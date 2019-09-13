Юрист, на чью свадьбу Богдан летал в Сен-Тропе, отрицает интерес к власти

13 сентября, 2019, 12:33

Юрист Андрей Довбенко заявил, что не планирует идти во власть

Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает lb.ua.

Юрист Андрей Довбенко, ради чьей свадьбы глава Офиса президента Андрей Богдан пропустил официальные мероприятия на День Независимости, отрицает интерес к Министерству юстиции.

"Абсолютно", - ответил Довбенко на вопрос, не интересует его Министерство юстиции.

Он добавил, что не планирует входить во власть.

"Это не мое, я человек бизнеса", - сказал он.