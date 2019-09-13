Юрист, на чью свадьбу Богдан летал в Сен-Тропе, отрицает интерес к власти
13 сентября, 2019, 12:33
Юрист Андрей Довбенко заявил, что не планирует идти во власть
Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает lb.ua.
Юрист Андрей Довбенко, ради чьей свадьбы глава Офиса президента Андрей Богдан пропустил официальные мероприятия на День Независимости, отрицает интерес к Министерству юстиции.
"Абсолютно", - ответил Довбенко на вопрос, не интересует его Министерство юстиции.
Он добавил, что не планирует входить во власть.
"Это не мое, я человек бизнеса", - сказал он.
- Напомним, что Богдан на День Независимости был на свадьбе юриста Андрея Довбенко и владелицы юрфирмы LCF Анны Огренчук, которую праздновали в Сен-Тропе на юге Франции. Пока президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте.
- Глава Офиса президента Андрей Богдан не увидел ничего плохого в своей поездке на свадьбу в Сен-Тропе на День Независимости.
- Впоследствии Зеленский сказал, что Богдан был не прав, предпочитая свадьбу в Сен-Тропе официальным мероприятиям в Киеве на День Независимости Украины.
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