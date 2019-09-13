Всемирный банк может профинансировать ряд проектов по переработке мусора в Украине
Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам встречи министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
"Мы ожидаем долгого и продуктивного сотрудничества. В частности, мы хотим отойти от линейной модели и будем работать над построением процессов в соответствии с принципами круговой экономики. Первым шагом будет запуск иерархии обращения с отходами. Такие процессы гармонично вписываются в единую комплексную энергетическую систему, над созданием которой мы сейчас будем работать ", - сообщил Оржель.
Во время встречи с представительницей Всемирного банка Оржель также представил ей обновленную модель разделения Нафтогаза и выделения из компании газотранспортной системы Украины.
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