Всемирный банк может профинансировать ряд проектов по переработке мусора в Украине

13 сентября, 2019, 16:33

Всемирный банк может принять участие в финансировании проектов обращения с отходами в Украине

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам встречи министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Мы ожидаем долгого и продуктивного сотрудничества. В частности, мы хотим отойти от линейной модели и будем работать над построением процессов в соответствии с принципами круговой экономики. Первым шагом будет запуск иерархии обращения с отходами. Такие процессы гармонично вписываются в единую комплексную энергетическую систему, над созданием которой мы сейчас будем работать ", - сообщил Оржель.

Во время встречи с представительницей Всемирного банка Оржель также представил ей обновленную модель разделения Нафтогаза и выделения из компании газотранспортной системы Украины.