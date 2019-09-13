 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВсемирный банк может профинансировать ряд проектов по переработке мусора в Украине

Всемирный банк может профинансировать ряд проектов по переработке мусора в Украине


фото: infa.ua
Всемирный банк может принять участие в финансировании проектов обращения с отходами в Украине

Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам встречи министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Мы ожидаем долгого и продуктивного сотрудничества. В частности, мы хотим отойти от линейной модели и будем работать над построением процессов в соответствии с принципами круговой экономики. Первым шагом будет запуск иерархии обращения с отходами. Такие процессы гармонично вписываются в единую комплексную энергетическую систему, над созданием которой мы сейчас будем работать ", - сообщил Оржель.

Во время встречи с представительницей Всемирного банка Оржель также представил ей обновленную модель разделения Нафтогаза и выделения из компании газотранспортной системы Украины.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

13 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать