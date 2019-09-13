ВАКС арестовал задержанного на взятке начальника Николаевского автодора

13 сентября, 2019, 20:35

13 сентября высший антикоррупционный суд Украины арестовал задержанного на взятке начальника Николаевского автодора Андрея Максименко

Об этом говорится в сообщении НАБУ Facebook.

Суд избрал Максименко меру пресечения в виде содержания под стражей. Также ему назначили альтернативу 1927000 гривен залога, говорится в сообщении.