ВАКС арестовал задержанного на взятке начальника Николаевского автодора
13 сентября, 2019, 20:35
13 сентября высший антикоррупционный суд Украины арестовал задержанного на взятке начальника Николаевского автодора Андрея Максименко
Об этом говорится в сообщении НАБУ Facebook.
Суд избрал Максименко меру пресечения в виде содержания под стражей. Также ему назначили альтернативу 1927000 гривен залога, говорится в сообщении.
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