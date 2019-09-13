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Espreso.tvОбществоВАКС арестовал задержанного на взятке начальника Николаевского автодора

ВАКС арестовал задержанного на взятке начальника Николаевского автодора

13 сентября высший антикоррупционный суд Украины арестовал задержанного на взятке начальника Николаевского автодора Андрея Максименко

Об этом говорится в сообщении НАБУ Facebook.

Суд избрал Максименко меру пресечения в виде содержания под стражей. Также ему назначили альтернативу 1927000 гривен залога, говорится в сообщении.

 

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