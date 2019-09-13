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Espreso.tvОбществоВакарчук пообещал спеть вместе с Балухом для его мамы на одном из концертов

Вакарчук пообещал спеть вместе с Балухом для его мамы на одном из концертов

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пообещал спеть вместе с освобожденным пленником Кремля Владимиром Балухом для его мамы

Об этом лидер "Голоса" Святослав Вакарчук сообщил в Facebook.

"Очень теплая встреча с Владимиром Балухом. Я поблагодарил Володю за его мужество и принципиальную позицию. И договорились, что на одном из ближайших концертов споем вместе для его мамы "Гуцулку Ксеню"", - говорится в сообщении.

 

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