Вакарчук пообещал спеть вместе с Балухом для его мамы на одном из концертов
13 сентября, 2019, 14:14
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пообещал спеть вместе с освобожденным пленником Кремля Владимиром Балухом для его мамы
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