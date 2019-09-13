Вакарчук пообещал спеть вместе с Балухом для его мамы на одном из концертов

13 сентября, 2019, 14:14

Об этом лидер "Голоса" Святослав Вакарчук сообщил в Facebook.

"Очень теплая встреча с Владимиром Балухом. Я поблагодарил Володю за его мужество и принципиальную позицию. И договорились, что на одном из ближайших концертов споем вместе для его мамы "Гуцулку Ксеню"", - говорится в сообщении.