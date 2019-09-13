В Турции посреди дороги взорвался туристический автобус: есть погибшие и раненые
13 сентября, 2019, 12:43
В четверг, 12 сентября, в Турции в результате взрыва микроавтобуса в провинции Диярбакыр четыре человека погибли, еще 13 получили ранения
Об этом сообщает Daily Sabah.
"Взрывные устройства, установленные террористами Рабочей партии Курдистана (РПК), подорвались в четверг на дороге во время проезда микроавтобуса с гражданскими лицами", - говорится в сообщении.
На месте взрыва работают полицейские.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK terör örgütü tarafından yapılan EYP saldırısı sonucu 4 vatandaşımız şehit oldu, 13 vatandaşımız ağır yaralandı. Milletimizin başı sağolsun- Soner (@SLuleci) 12 сентября 2019 г.
Teröre lanet olsun! pic.twitter.com/8wcJnGgX3t
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