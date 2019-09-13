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Espreso.tvОбществоВ Турции посреди дороги взорвался туристический автобус: есть погибшие и раненые

В Турции посреди дороги взорвался туристический автобус: есть погибшие и раненые

В четверг, 12 сентября, в Турции в результате взрыва микроавтобуса в провинции Диярбакыр четыре человека погибли, еще 13 получили ранения

Об этом сообщает Daily Sabah.

"Взрывные устройства, установленные террористами Рабочей партии Курдистана (РПК), подорвались в четверг на дороге во время проезда микроавтобуса с гражданскими лицами", - говорится в сообщении.

На месте взрыва работают полицейские.

 

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