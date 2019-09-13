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Espreso.tvМирВ США возле Белого дома обнаружили шпионские устройства: подозревают Израиль

В США возле Белого дома обнаружили шпионские устройства: подозревают Израиль


фото: reuters
В США возле Белого дома обнаружили шпионские устройства, которые могут принадлежать Израилю

Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что миниатюрные устройства слежения StingRays были обнаружены возле Белого дома, а также в других важных местах вокруг Вашингтона. Устройства были замаскированы под станцию мобильной сети и перехватывали телефонный трафик.

По сообщению трех бывших высокопоставленных американских чиновников, эти устройства могли быть предназначены для слежения за президентом США Дональдом Трампом, а также его окружением. По мнению источников, ответственным за шпионские устройства является Израиль.

При этом представитель израильского посольства Элад Штромайер опроверг причастность Израиля к установлению прослушивающих устройств.

"Эти утверждения являются абсолютной чушью. Израиль не проводит шпионские операции в Соединенных Штатах", - заявил Штромайер.

В администрации Трампа комментировать произошедшее отказались.

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