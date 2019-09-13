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Espreso.tvОбществоВ России священники освящают город с самолета, чтобы защитить людей от алкоголизма

В России священники освящают город с самолета, чтобы защитить людей от алкоголизма

Священники с самолета освятили святой водой русский город Тверь, чтобы защитить жителей от алкоголизма и неразборчивых сексуальных отношений

Об этом сообщает BBC News Украина.

Ежегодно во Всероссийский день трезвости отец Александр Горячев садится на самолет и пролетает над городом с иконами. Однако, в этом году местный епископ решил, что этого недостаточно, и предложил взять на борт еще и 70 литров святой воды.

Кроме того, Отец Александр отметил, что в предыдущие годы такие полеты уже доказали свою эффективность.

"Вместе с иконой "Неупиваемая чаша" мы летаем над городом с 2006 года, это уже городская реликвия. Хотите - верьте, хотите - нет, но однажды, увидев самолет, пролетавший мимо, мужчина сказал своей жене, что завяжет с алкоголем. И завязал", - рассказывает он.

Во время полета над городом на высоте около 300 метров, отец Александр льет с самолета святой водой, а митрополит, который находится рядом, читает молебен.

 

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