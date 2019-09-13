В России наказали чиновников за побег американского агента Смоленкова, - СМИ

13 сентября, 2019, 12:54

В России чиновники, которые позволили вероятному американскому агенту Олегу Смоленкову выехать из РФ, были дисциплинарно наказаны - "вплоть до увольнения"

Об этом пишет российский Интерфакс.

По словам источника агентства, действия должностных лиц после проверки, проведенной в связи с исчезновением госслужащего, "были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля".

"Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 г. компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, которые позволили работнику президентской администрации и его семьи турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что после того, как Смоленков и его родственники летом перестали выходить на связь и их семья забила тревогу, 6 сентября 2017 г. российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" и начали их розыск. Позже было установлено, что Смоленков с женой и детьми в середине июня 2017 года уехал отдыхать в Черногорию. Через несколько месяцев уголовное дело об убийстве было закрыто.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы вывезли из России ценного информатора в правительстве страны.

Как отмечается, он в течение многих лет передавал ЦРУ информацию о Владимире Путине.

Позже "Коммерсант" сообщил, что речь может идти о бывшем чиновнике управделами президента РФ Олеге Смоленкове, который 14 июня 2017 г. с женой и тремя детьми отправился в отпуск в Черногорию и исчез.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Смоленков работал в Администрации президента РФ, но его должность не относилась к высшим и не предполагала контактов с президентом.