В работе ПриватБанка произошел сбой
13 сентября, 2019, 21:13
В пятницу, 13 сентября, в работе терминалов ПриватБанка и приложения "Приват24" произошел сбой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По состоянию на 21:00 технический сбой устранен.
Ранее ПриватБанк представил виртуальную карточку и ввел возможность платить "лицом" .
Напомним, 11 сентября в ПриватБанке прошли обыски .
Накануне, 10 сентября, экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский встретился в Офисе президента Украины с Владимиром Зеленским.
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