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Espreso.tvОбществоВ работе ПриватБанка произошел сбой

В работе ПриватБанка произошел сбой

В пятницу, 13 сентября, в работе терминалов ПриватБанка и приложения "Приват24" произошел сбой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По состоянию на 21:00 технический сбой устранен.

Ранее ПриватБанк представил виртуальную карточку и ввел возможность платить "лицом" .

Напомним, 11 сентября в ПриватБанке прошли обыски .

Накануне, 10 сентября, экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский встретился в Офисе президента Украины с Владимиром Зеленским.

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