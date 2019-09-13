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Espreso.tvОбществоВ Польше арестовали 26 украинцев, которые незаконно изготавливали сигареты

В Польше арестовали 26 украинцев, которые незаконно изготавливали сигареты

Незаконное изготовление сигарет могло нанести ущерб для государственного бюджета в размере 10 млн злотых (2,3 млн евро) за уклонение от уплаты акцизного сбора

Об этом сообщает пресс-служба польских правоохранителей.

В Польше задержали 26 граждан Украины за незаконное изготовление сигарет и уклонение от уплаты налогов.

Сообщается, что один из задержанных украинцев арендовал недвижимость, а другие работали на него, упаковывая уже готовые сигареты в пачки.

"Районная прокуратура города Рава-Мазовецка в Лудзком воеводстве осуществляет процессуальное производство, по которому 26 граждан Украины обвинили в участии в организованной преступной группе и незаконном производстве табачных изделий на большую сумму, а также в уклонении от уплаты сборов", - говорится в сообщении.

По подсчетам правоохранителей, незаконное изготовление сигарет могло нанести ущерб для государственного бюджета в размере 10 млн злотых (2,3 млн евро) за уклонение от уплаты акцизного сбора.

Во время обысков изъяты профессиональные машины для упаковки сигарет, коробки, фольгу, устройства для подавления мобильных телефонов и более 640 000 готовых сигарет и 24 кг табака.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в преступной группе, нелегальном изготовлении сигарет и уклонении от уплаты налогов. 32-летнего гражданина Украины обвинили, в том числе, в управлении преступной группой. Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет. Главе группы грозит до 10 лет тюрьмы.

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